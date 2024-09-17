Доллар США теряет позиции на рынке. На валюту влияют ожидания относительно решения центрального банка США о снижении процентных ставок.
Как изменились позиции доллара
Во вторник, 17 сентября, Индекс доллара США торгуется на самом низком уровне почти за год. Это реакция рынка на потенциальное начало цикла смягчения монетарной политики в США. Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки 18 сентября, информирует Reuters.
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.