Во вторник, 17 сентября, Индекс доллара США торгуется на самом низком уровне почти за год. Это реакция рынка на потенциальное начало цикла смягчения монетарной политики в США. Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки 18 сентября, информирует Reuters.

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Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.