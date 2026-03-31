Який курс валют у банках?

Станом на ранок 31 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,58 гривні (-2 копійки), а продаж по 44,10 гривні (+1 копійка).

(-2 копійки), а продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 50,07 гривні (-13 копійок), а продаж – по 50,83 гривні (-7 копійок).

Дивіться також Долар після "буремних" тижнів: якого курсу чекати на початку квітня

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,90 гривні (-2 копійки), а продаж – по 43,98 гривні (+3 копійки).

(-2 копійки), а продаж – по (+3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,52 гривні (-26 копійок), а продаж – по 50,73 гривні (-35 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,30 гривні (-3 копійки), а продають – по 44,05 гривні (+4 копійки).

(-3 копійки), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 50,26 гривні (-19 копійок), а продають – по 50,98 гривні (-4 копійки).

Що буде з курсом валют у квітні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що на валютному ринку другий місяць весни може стати визначальним, задавши тон усьому року.

Ймовірно, курс долара коливатиметься в межах 43,75 – 44,50 гривень під тиском як об'єктивних, так і ситуативних чинників.

Наприклад, ключову роль відіграватиме стратегія Нацбанку, але не варто виключати економічні наслідки складної зими, нові можливі ворожі атаки, ситуацію на Близькому Сході тощо.