Курс доллара на сегодня

В понедельник, 9 июня 2025 года, доллар США стабилизировался относительно корзины из 6 других валют. Валюта США восстановила часть потерь, которые зафиксировала ранее, но остается под давлением, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Инвесторы тщательно следят за торговыми переговорами между США и Китаем, которые проходят в Лондоне, Великобритания. Представители США и Китая встретились после телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина. На этом фоне растут ожидания по ослаблению напряжения на мировой арене.

Кроме того, инвесторы ждут ключевые экономические данные: отчеты по индексу потребительских цен и по индексу цен производителей. Эти данные помогут лучше понять, какова ситуация в США с инфляцией и более широкое влияние продолжающейся торговой войны,.

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Несмотря на стабилизацию на рынке в понедельник, доллар остается вблизи апрельских минимумов. Более того, это самые слабые уровни с 2022 года. На валюту давит беспокойство относительно экономических последствий торговой и фискальной политики Трампа, которые привели к отказу от американских активов.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 99,15, по данным MarketWatch. Доллар упал в цене на 0,05%. Диапазон индекса за день составляет от 98,82 – 99 99,24.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: