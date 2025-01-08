Китайський юань обвалився до критичного мінімуму

Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2025 року, підвищити тарифи на імпортні товари з різних країн. Фінансові ринки уже здригаються від обіцянки американського політика. Зокрема, йдеться про Китай. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У Goldman Sachs вважають, що Китай, найімовірніше, стане головною ціллю політики Трампа. Інвестори вже випереджають події, змушуючи фондові біржі та центральний банк країни захищати юань та акції, які знецінюються.

Китайський юань уже впав до найнижчого рівня за 16 місяців. Курс долара торгується вище символічного рівня в 7,3 юаня, який захищала китайська влада. Лише під час сьогоднішніх торгів долар США подорожчав на 0,072% щодо юаня, згідно з даними Google Фінанси. Ба більше, за останні 12 місяців китайська валюта втратила в ціні 3,41% стосовно долара.

Важливо! Експерти з Barclays очікують, що курс може впасти до 7,5 юаня за долар до кінця 2025 року 2025. У ще одному прогнозі для юаня вони зазначають, що китайська валюта може впасти до 8,4 юаня за долара, якщо США запровадять тарифи для товарів з Китаю на рівні 60%.

Прагнення китайської влади підтримати курс юаня свідчить про те, що Пекін не готовий послабити свій контроль над валютою, попри на тиск, який виник через низку важливих факторів, за даними Bloomberg:

Зниження відсоткових ставок у США.

Загроза тарифів.

Проблеми з національною економікою.

Річ у тому, що Пекін побоюється безладного відтоку капіталу, який може призвести до панічного розпродажу активів, деномінованих у юанях, що може "підірвати" і без того слабке відновлення.