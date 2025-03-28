Ціна золота встановила новий рекорд

Золото подорожчало до нового історичного максимуму. Дорогоцінний метал зафіксував 18 рекордів за рік, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Золото дорожчає, оскільки інвестори шукають безпечні активи. Ця тенденція існує через зростання глобальної торгової напруги. Ще одна причина – це падіння фондових ринків після на тлі запровадження мит Дональдом Трампом. Зокрема, ціни на золото відреагували на мита на імпортні автомобілі, які ввела адміністрація Трампа.

У результаті ціна золота на спотовому ринку у четвер, 27 березня, зросла на 1,2% до 3057,12 долара за тройську унцію. Пізніше золото оновило рекорд, подорожчавши до 3059,30 долара за унцію. Це стало 17 рекордом, який метал зафіксував за рік.

До теми! Вперше в історії ціна золота перетнула психологічну межу в 3000 доларів за унцію ще в середині березня.

Контракти на золото також подорожчали на 1,5% до 3069,10 долара за унцію. Максимум зафіксували на рівні 3070,90 долара за унцію. Ба більше, очікують, що золото продовжить зростати в ціні та встановлювати нові рекорди на ринку. Старший ринковий стратег RJO Futures прогнозує, що ціна золота (ф'ючерси) зросте до 3100 доларів за унцію у найближчому майбутньому.

Ціна золота за унцію, кілограм та грам

Далі – більше! Золото встановило нові рекорди під час торгів 28 березня. Ціна ф'ючерсів на золота торгується на рівні 3082 долари за унцію, інформує MarketWatch. Загалом з початку року контракти на дорогоцінний метал зросли в ціні на майже 17%.

На спотовому ринку ціна золота також оновила рекорд, досягнувши 3071,53 долара за унцію. На момент створення матеріалу, дорогоцінний метал демонструє від'ємну динаміку на ринку, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту. Водночас кілограм золота коштує 98 751 долар США, а грам золота – 98,75 долара.