Курс доллара к юаню

Юань теряет позиции на рынке относительно доллара США во время торгов в пятницу, 28 марта. Китайская валюта изменила динамику на рынке по сравнению с предыдущим днем, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Курс юаня ослабевает, поскольку рынок ожидает тарифы Трампа, которые вступят в силу 2 апреля 2025 года. Прогнозируют, что текущая таможенная политика США приведет к дальнейшей эскалации торговой напряженности между странами. Для понимания, курс юаня торгуется у минимума за 3 недели, а также на пути ко второму недельному спаду подряд, пишет Reuters.

Интересно! Ожидается, что до конца квартала курс будет колебаться на уровне 7,26 юаня за доллар. В то же время в годовом расчете валютная пара будет торговаться на уровне 7,28 юаня за доллар.

Напомним, что еще в начале 2025 года китайский юань упал до самого низкого уровня за 16 месяцев – 7,3 юаня за доллар. Это была реакция рынка на обещания Трампа о введении тарифов на китайский импорт в США. На момент создания этого материала, курс доллара колеблется на уровне 7,26 юаня. Этот показатель вырос на 0,04%, по данным Bloomberg.