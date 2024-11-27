Курс рубля стрімко падає

У середу, 27 листопада, курс рубля до долара впав на понад 7%. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси. Схожу динаміку на валютному ринку фіксували на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зверніть увагу Акції найбільшої корпорації Росії впали майже до 1 долара: до чого тут обвал рубля

На цю мить курс коливається на рівні 113,25 рубля за долар. Трохи більше, як дві години тому долар коштував 109,9 рубля. Додамо, що російська валюта стрімко падає в ціні уже третій день поспіль.

Нагадаємо, що у березні 2022 року, коли Росія почала повномасштабну агресію, рубль також стрімко обвалився. Для прикладу, 4 березня один долар коштував 120 рублів, а 11 березня – подорожчав до майже 134 рублів. Це максимальний рівень як за 2022 рік, так й за останні 5 років. Згідно з даними Yahoo!Finance, найбільший обвал рубль зафіксував 7 березня. Тоді максимальний курс був на рівні 154,7 рубля.

Більше про динаміку пари долар – рубль за останні роки: