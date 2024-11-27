Рубль продовжує падати в ціні

Російський рубль у середу, 27 листопада, розширив втрати на ринку. Валюта падає в ціні третій день поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Рубль знецінюються щодо долара США та юаня.

Цікаво Долар згрупувався напередодні публікації важливих даних про першу економіку світу

Рубль впав на понад 24% з початку серпня. Саме тоді російська валюта почала знецінюватися. Цікаво, що падіння рубля стало несподіванкою для економістів, оскільки вони очікували, що валюта досягне рівня 100 рублів за долар через рік. Про це експерти розповіли в опитуванні Reuters, яке провели на початку листопада.

До теми! 26 листопада рубль обвалився до найнижчого рівня з березня 2022 року щодо юаня та долара. Проте російський чиновник заявив, що знецінення валюти є вигідним для експортерів.

Проте у середу рубль знизився до нових мінімумів. На момент створення цього матеріалу, курс долара в Росії коливається на рівні 109,9 рубля. Рубль за день втратив 4,26% в ціні, за даними Google Фінанси. Аналогічну динаміку демонструє пара юань – рубль. Один юань на цю мить коштує 15,16 рубля. Ця валюта подорожчала майже на 5%. Євро ж торгується на рівні 115,75 рубля.

На скільки впав рубль на ринку з початку 2024 року: