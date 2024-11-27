Акції "Газпрому"наближаються до історичних мінімумів

Цінні папери російської компанії "Газпром" станом на 27 листопада демонструють позитивну динаміку на ринку. Проте вартість акцій на шляху до історичних мінімумів на тлі загального спаду на ринку Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Акції газовидобувної компанії наразі коштують майже 1 долар або 115,66 рубля. Така ситуація на ринку виникла через стрімке знецінення рубля. На момент створення цього матеріалу, курс долара торгується на рівні 111,23 рубля. Нагадаємо, що російська валюта знецінюється третій день поспіль.

До теми! На піковому рівні акції "Газпрому" коштували у вісім разів більше. Йдеться про ціну на рівні 8,5 долара за цінний папір.

За місяць цінні папери найбільшої корпорації Росії подешевшали на 7,62%. Тоді як у річному розрахунку спад на ринку оцінили в майже 30%. Згідно з прогнозами, акції "Газпрому" у четвертому кварталі мали б коштувати понад 130 рублів за штуку.