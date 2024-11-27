Курс рубля стремительно падает

В среду, 27 ноября, курс рубля к доллару упал более чем на 7%. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы. Похожую динамику на валютном рынке фиксировали в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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На данный момент курс колеблется на уровне 113,25 рубля за доллар. Чуть больше, как два часа назад доллар стоил 109,9 рубля. Добавим, что российская валюта стремительно падает в цене уже третий день подряд.

Напомним, что в марте 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию, рубль также стремительно обвалился. Для примера, 4 марта один доллар стоил 120 рублей, а 11 марта – подорожал до почти 134 рублей. Это максимальный уровень как за 2022 год, так и за последние 5 лет. Согласно данным Yahoo!Finance, наибольший обвал рубль зафиксировал 7 марта. Тогда максимальный курс был на уровне 154,7 рубля.

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