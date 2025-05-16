Курс долара до рубля

У п'ятницю, 16 травня, курс долара в Росії демонструє позитивну динаміку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Google Фінанси. Долар відновлює позиції на ринку після суттєвого просідання днем раніше.

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На цю мить, курс долара до рубля зріс на 0,88%. Долар торгується на рівні 80,70 рубля. Тоді як 15 травня російська валюта зросла до пікового з травня 2023 року – 80,22 рубля за долар США. Це сталося на тлі новин про прибуття представників України та Росії до Туреччини для перших прямих переговорів з 2022 року. Наголосимо, що сьогодні у Стамбулі завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини перед прямими переговорами з Росією.

Цікаво! У Росії фіксують дефіцит доларів нового зразка. Зі слів осіб, які обізнані з ситуацією, так звані "нові долари" зникли з банків, тоді як в обмінниках їх можна знайти дуже рідко. При цьому за купівлю доларів нового зразка стягують спеціальну комісію.

Прогнозують, що до кінця кварталу курс досягне позначки на рівні 84,31 рубля за долар, за даними Trading Economics. Крім того, очікують, що в річному розрахунку долар США може подорожчали до 89,97 рубля. Нагадаємо, що з початку року долар США впав в ціні на понад 29% щодо рубля.