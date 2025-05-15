Як зміцнився курс рубля

Відомо, що курс піднявся аж до 80,22 рубля за долар саме тоді, коли делегації Москви та Києва прибули до Туреччини для перших прямих переговорів з 2022 року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Відтак, відповідно до даних зі звіту Банку Росії, внутрішній попит на іноземну валюту знижується.

Апетит до іноземної валюти в Росії поступово знижується і вже впав до найнижчого рівня з моменту введення санкцій на Московській біржі і припинення торгів доларом і євро,

– повідомляє російський регулятор.

Крім того, високі процентні ставки та стабільна конверсія валютної виручки з боку експортерів, попри падіння вартості на нафту, стали причиною зростання російської національної валюти.

Нагадаємо! Раніше курс долара до рубля становив 80,77 рубля, що майже на 29% менше, аніж на початку року. Річний мінімум для долара становив 78,16 рубля, а максимум – 115,07 рубля.