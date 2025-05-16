Курс доллара к рублю

В пятницу, 16 мая, курс доллара в России демонстрирует положительную динамику. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Google Финансы. Доллар восстанавливает позиции на рынке после существенного проседания днем ранее.

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На данный момент, курс доллара к рублю вырос на 0,88%. Доллар торгуется на уровне 80,70 рубля. Тогда как 15 мая российская валюта выросла до пикового с мая 2023 года – 80,22 рубля за доллар США. Это произошло на фоне новостей о прибытии представителей Украины и России в Турцию для первых прямых переговоров с 2022 года. Отметим, что сегодня в Стамбуле завершились трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции перед прямыми переговорами с Россией.

Интересно! В России фиксируют дефицит долларов нового образца. По словам лиц, которые знакомы с ситуацией, так называемые "новые доллары" исчезли из банков, тогда как в обменниках их можно найти очень редко. При этом за покупку долларов нового образца взимают специальную комиссию.

Прогнозируют, что к концу квартала курс достигнет отметки на уровне 84,31 рубля за доллар, по данным Trading Economics. Кроме того, ожидают, что в годовом расчете доллар США может подорожали до 89,97 рубля. Напомним, что с начала года доллар США упал в цене на более 29% относительно рубля.