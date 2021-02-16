Понад 50 тисяч доларів за біткойн: як криптовалюта встановила черговий історичний рекорд

Джерело:24 канал
Біткойн у вівторок, 16 лютого 2021 року, встановила новий історичний рекорд. Ціна вперше перевищила 50 тисяч доларів.
За даними CoinMarketCap ціна біткойна піднялася до 50 341 долара, але згодом опустилася. Це відбулося завдяки увазі великих компаній до біткойна.
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Великі компанії Tesla, Mastercard та BNY Mellon заявили, що в майбутньому використовуватимуть криптовалюту.
Скептики нагадують про 2017 рік, коли криптовалюта досягла ціни у 20 тисяч доларів, а наступного року обвалилася на 80%.
Проте аналітики, опитані CNBC, стверджують, що тепер ситуація інша. Три року тому біткойн стрімко виріс в ціні через дрібні спекуляції. Тепер же ж біткойном зацікавились величезні корпорації.
Я думаю, що біткойн сьогодні є набагато стабільнішим класом активів, ніж був три роки тому. Раніше в ньому домінували роздрібні торговці з кредитними боргами,
– заявив у Майкл Сейлор з MicroStrategy.
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