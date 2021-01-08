За останній рік біткойн подорожчав в понад 4 рази, встановивши черговий історичний рекорд 7 січня. Скільки коштує біткойн та що потрібно про нього знати, читайте на Фінанси 24.

У четвер, 7 січня, біткойн встановив новий історичний рекорд, досягнувши 40 180 доларів, за даними CoinMarketCap. Протягом дня ціна трохи опустилася.



Ціна біткойна 7 січня 2020-2021

Актуально Ціна біткойна може вирости до 146 тисяч доларів, – прогноз JPMorgan

Що таке біткойн

Біткойн – це форма цифрової валюти, яка створюється та зберігається в електронному вигляді на комп’ютері. Біткойни – це не паперові гроші, такі як долари, євро чи єни, що контролюються центральними банками чи монетарними органами. Біткойн – це перший приклад криптовалюти, яка виробляється людьми та бізнесом у всьому світі за допомогою передового комп'ютерного програмного забезпечення, яке розв'язує математичні задачі.

Біткойн має кілька характерних ознак, які виділяють його від інших традиційних валют:

Центральні банки або монетарні органи не контролюють кількість біткойнів. Зі створенням біткойну визначили його максимальну кількість – 21 мільйон.

Біткойн є децентралізованим, що робить його глобальною валютою.

Будь-хто, хто має комп’ютер, може встановити біткойн-адресу для отримання або передачі біткойнів за лічені секунди.

Біткойн є анонімним, і криптовалюта дозволяє користувачам підтримувати кілька адрес, а для налаштування адреси не потрібно жодної особистої інформації.

Як працює біткойн

Біткойн – це спосіб оплати або переказу, який не залежить від державних органів, таких як центральні банки, які традиційно контролюють грошову масу та наявність валюти на світовому ринку. Перекази здійснюються за допомогою комп’ютера швидко та з низькою комісією за транзакції.

Біткойн не проходить через традиційну банківську систему; швидше він перетікає з одного комп’ютерного гаманця на інший. Біткойн не можна тримати або зберігати в кишені чи гаманці, як валюту; це суто комп’ютерний засіб обміну.

Одним з найцікавіших винаходів, який з’явився поряд із біткойном, є технологія блокчейну. Саме завдяки цій технологій можна миттєво та ефективно передавати біткойни.

Як створили біткойн Сатоші Накамото вперше запропонував біткойн у доповіді 2009 року як платіжний засіб, заснований на математиці. Ідея біткойна полягала в тому, щоб створити валютну систему, яка б не залучала банки, а замість цього працювала б за допомогою децентралізованої книги, відомої як блокчейн.

Вперше вартість біткойна перевищила 1 000 доларів у січні 2017 року. З того часу його вартість коливалась від понад 3000 до майже 20 тисяч. Проте останнім часом біткойн встановлював рекорди чи не кожного тижня, досягнувши 40 тисяч доларів.

Чи багато у світі криптовалют

Біткойн – не єдина доступна криптовалюта, але його ринкова капіталізація найвища. Вартість всього криптовалютного ринку, який складається з біткойну та інших цифрових монет, таких як Ethereum та Tether, вперше перевищила 1 трильйон доларів (станом на 7 січня 2021). Ринкова вартість біткойну – понад 700 мільярдів доларів.

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