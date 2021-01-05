У неділю, 3 січня, біткойн встановив історичний рекорд – понад 34 тисяч доларів. Проте аналітики JPMorgan вважають, що це далеко не межа для криптовалюти.

Один з найбільших американських інвестиційних банків JPMorgan прогнозують, що ціна біткойна складе 146 тисяч доларів у довгостроковій перспективі, повідомляє CNBC.

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Аналітики пояснюють свій прогноз тим, що біткойн є альтернативою золота, а відтак може стати тим активом, в який перейдуть "золоті" інвестори, якщо він стане менш волатильним.

Наразі ринкова капіталізація біткойну становить понад 575 мільярдів доларів. За даними JPMorgan, їй доведеться піднятися в 4,6 раза, щоб досягти 2,7 трильйона доларів приватних інвестицій у золото.

Щоб ринкова вартість біткойна досягла цього рівня, його волатильність цін повинна суттєво впасти. В такому разі інституційні інвестори будуть мати впевненість, яка є необхідною для суттєвих вливань на ринок біткойну.

Біткойн відомий своєю дикою волатильністю. Після різкого стрибка, у понеділок, 4 січня, він різко впав, ненадовго опустившись нижче 30 тисяч доларів.

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Це довгострокове зростання, основане на вирівнюванні ринкової капіталізації біткойна до золота для інвестиційних цілей, залежить від волатильності біткойна,

– написали стратеги JPMorgan.

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Не перший стрибок біткойна

Варто відзначити, що такий стрімкий ріст біткойна – не перший. Скептики вважають, що ралі біткойна 2020 року нагадує події 2017 року. Тоді криптовалюта також стрімко виросла, наблизившись до 20 тисяч доларів, а через рік впала до понад 3 тисяч доларів.

Проте інші аналітики вважають, що тепер ситуація зовсім інша. До біткойна є значно вища довіра, про що свідчать значні інвестиції з боку інституційних інвесторів. Хоча експерти JPMprgan не впевнені, що саме цей чинник відрізняє 2020 рік від 2017.

Коли курс біткойна виросте

Оскільки однією з умов для росту ціни біткойна є зниження його волатильності, то не слід очікувати, що вже цього року криптовалюта досягне майже 150 тисяч доларів.

Ціну на біткойн у розмірі 146 тисяч доларів слід розглядати як довгострокову, а не ціль на цей рік,

– підсумували у JPMorgan.