Як з'явилась купюра у 500 євро?

Банкнота номіналом 500 євро є найбільшою за номіналом серед усіх євробанкнот, які коли-небудь випускалися. Вона з’явилася одночасно з введенням готівкового євро у 2002 році та залишалася в обігу до 2019-го, повідомляє 24 Канал із посиланням на Європейський центральний банк.

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З 27 квітня 2019 року центробанки країн єврозони припинили друк нових купюр цього номіналу. Водночас 500 євро й надалі вважається законним платіжним засобом і може використовуватися для розрахунків.

Цікаво! Це одна з найдорожчих банкнот, які ще перебувають в обігу. На початковому етапі банкноти цього номіналу активно використовувалися — до кінця 2008 року в обігу було понад 530 мільйонів купюр по 500 євро.

Як виглядає купюра 500 євро?

На євробанкнотах традиційно зображаються арки, мости та дверні прорізи в стилі архітектурних епох різних періодів європейської історії. На 500 євро зображена архітектура кінця XX століття.

Банкнота номіналом 500 євро / фото Getty Images

Примітно! Спочатку художник Роберт Каліна планував використати зображення реальних споруд, однак із політичних міркувань було вирішено створити узагальнені, вигадані конструкції. Водночас міст на купюрі нагадує Міжнародний міст через річку Гвадіана.

Крім цього, на банкноті є всі обов’язкові елементи: номінал, прапор ЄС, підпис президента ЄЦБ, ініціали ЄЦБ різними мовами, карта Європи, зірки та зображення заморських територій Євросоюзу.