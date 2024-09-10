Росіяни масово кинулися купувати валюту: яку суму особливо складно отримати

У Росії залишається проблема з іноземною валютою. Проте ситуація стає все складнішою.

Проблеми з іноземною валютою в Росії

У серпні 2024 року в Росії зафіксували різке збільшення купівлі валюти. В останній місяць літа нетто-купівлі валюти (різниця між купівлями та продажами) зросли більш ніж у два рази в порівнянні з липнем, склавши 98,1 мільярда рублів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Це призвело до того, що курси купівлі та продажу валюти "роз'їхалися", тоді як купити великі суми готівкової валюти виявилося вкрай непросто. Зокрема, купити 10 тисяч доларів та євро у Росії можна далеко не скрізь.

Нагадаємо, що центральний банк Росії ухвалив рішення про продовження обмежень на зняття валюти з рахунків ще на 6 місяців – до 9 березня 2025 року. Це пов'язано з санкціями США та Євросоюзу на ввезення банкнот доларів та євро до Росії, які запровадили ще у 2022 році.

Цікаво, що на початку 2024 року російська державна компанія придбала в Руанді 292,1 кілограма доларових банкнот. Це свідчить про те, що Москві стає все складніше шукати готівкову іноземну валюту через санкцій.