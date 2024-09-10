Долар почав знову зростати в ціні, отримавши перепочинок після низки обвалів. На валюту впливають очікування інвесторів щодо наступного рішення центробанку та інфляції у США.
Що відбувається з доларом
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.
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