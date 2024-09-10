Долар США почав зростати проти кошика з 6 інших валют в понеділок після втрат минулого тижня. Головні причини – інвестори очікують на дані про інфляції в США, а також знизили очікування щодо масштабного зниження процентної ставки Федеральної резервної системи наступного тижня, пише Reuters

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Долар зріс вперше у парі з японською єною за 5 торгових сесій. Крім того, американська валюта уже два торгових дні демонструвала зростання щодо євро. Загалом торги у понеділок стали довгоочікуваним перепочинком для долара, який з початку вересня подешевшав на понад 2%.