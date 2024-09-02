Росія придбала сотні кілограмів доларів в Африці

На початку 2024 року компанія "Рособоронекспорт" придбала в Руанді 292,1 кілограма доларових банкнот. Про це повідомляють російські ЗМІ, які ознайомилися з закритими даними митної статистики країни. Додають, що російській владі стає все складніше шукати готівкову іноземну валюту через санкції.

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Другою стороною в угоді виступало Міністерство оборони Руанди. Росія купила банкноти номіналом 100 доларів. Загальна вартість майже 300 кілограмів готівки становить понад 29 мільйонів доларів. Варто додати, що "Рособоронекспорт" – це єдиний державний посередник з торгівлі продукцією військового призначення.

Важливо! У березні 2022 року США та Євросоюз заборонили експорт банкнот долара та євро до Росії.

Росія знаходить лазівки у санкціях, аби й надалі отримувати доступ до іноземних валют. Зокрема, з початку весни 2022 року до Росії завезли банкнот доларів та євро на приблизно 2,3 мільярда доларів. Повідомляли, що готівка надходила до росіян в обхід санкцій через Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину. Річ у тому, що ці країни не запроваджували обмежень на торгівлю з Росією.