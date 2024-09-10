Проблемы с иностранной валютой в России

В августе 2024 года в России зафиксировали резкое увеличение покупки валюты. В последний месяц лета нетто-покупки валюты (разница между покупками и продажами) выросли более чем в два раза по сравнению с июлем, составив 98,1 миллиарда рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

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Это привело к тому, что курсы покупки и продажи валюты "разъехались", тогда как купить большие суммы наличной валюты оказалось крайне непросто. В частности, купить 10 тысяч долларов и евро в России можно далеко не везде.

Напомним, что центральный банк России принял решение о продлении ограничений на снятие валюты со счетов еще на 6 месяцев – до 9 марта 2025 года. Это связано с санкциями США и Евросоюза на ввоз банкнот долларов и евро в Россию, которые ввели еще в 2022 году.

Интересно, что в начале 2024 года российская государственная компания приобрела в Руанде 292,1 килограмма долларовых банкнот. Это свидетельствует о том, что Москве становится все сложнее искать наличную иностранную валюту из-за санкций.