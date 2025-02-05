Материнська компанія Google стрімко втрачає гроші на біржі

Під час торгів 5 лютого акції материнської компанії Google – Alphabet – суттєво впали в ціні. Це пов'язано зі звітом технологічного гіганта за останній квартал 2024 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Простими словами, компанія не виправдала очікування Волл-стріт щодо виторгу в четвертому кварталі, тоді як анонсувала великі витрати, які включають розвиток штучного інтелекту та будівництво центрів обробки даних тощо.

На масштабні проєкти компанія виділила до 75 мільярдів доларів, тоді як експерти очікували приблизно 59 мільярдів доларів. Загалом за три місяці американська компанія отримала виторг в розмірі 96,47 мільярда доларів проти прогнозованих 96,56 мільярда доларів.

Доходи Alphabet зросли на 12% порівняно з минулим роком, в той час, як рекламний бізнес YouTube, пошуковий бізнес і сегмент послуг сповільнилися в річному розрахунку.

Загалом акції Alphabet подешевшали на понад 8% до 189,73 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії наразі становить 2,3 трильйона доларів. Найвища вартість цінних паперів техгіганта за 52 тижні – 207,05 долара за акцію.

Alphabet закриває першу п'ятірку найдорожчих компаній у світі. Материнська компанія Google поступається лише таким техгігантам, за даними Global Ranking: