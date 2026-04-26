Трамп інвестував понад 51 мільйон доларів у березні – які облігації він купив

Дональд Трамп не згортає свою інвестиційну діяльність навіть попри президентство. Наприклад, у березні він придбав облігацій на суму щонайменше 51 мільйон доларів, здійснивши 175 фінансових операцій.

Куди інвестує гроші Трамп?

Ці угоди стосувалися кількох секторів. Деталі передає Reuters із посиланням на звітність, оприлюднену Управлінням з питань урядової етики США в суботу, 25 квітня.

Більшість розкритих активів становили муніципальні облігації, випущені штатами, округами, шкільними округами та іншими організаціями, пов'язаними з урядовими установами або державно-приватними партнерствами.

У документах не вказано точних сум кожної операції, однак відомо, що 26 найбільших транзакцій (1 – 5 мільйонів доларів) стосувалися переважно муніципальних і казначейських облігацій США.

Щоправда, дві з цих угод пов'язані з купівлею корпоративних цінних паперів компаній Weyerhaeuser та General Motors. Також Трамп інвестував у біржовий фонд, який відстежує індекс високодохідних облігацій.

Окрім того, американський президент купував корпоративні облігації в різних секторах: енергетиці, технологіях, охороні здоров'я та фінансових послугах. Серед емітентів – Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, а також банки з Волл-стріт Citigroup, Goldman Sachs і JPMorgan Chase, разом із Boeing.

Загальна максимальна вартість придбаних облігацій у всіх класах активів становить близько 161 мільйона доларів.

