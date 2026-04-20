Що відомо про інсайдерську торгівлю?

На певну закономірність звернули увагу в BBC. Там проаналізували деталі щодо обсягів торгів на кількох фінансових ринках, зіставивши їх із деякими найважливішими повідомленнями американського президента.

Частина аналітиків бачить у цьому ознаки незаконної інсайдерської торгівлі – коли ставки роблять на основі інформації, яка не є загальнодоступною. Утім інші експерти наголошують на неоднозначності, адже трейдери могли навчитися краще прогнозувати кроки президента США.

9 березня 2026 року: "Війна майже повністю завершена"

Наприклад, через 9 днів після початку війни США та Ізраїлю з Іраном Трамп у телефонному інтерв'ю CBS News повідомив, що конфлікт "практично завершився".

Однак трейдери відреагували на цю інформацію раніше: великі ставки на падіння цін на нафту з'явилися на ринку ще за 47 хвилин до того, як заява стала публічною. Опісля "чорне золото" й справді подешевшало на 25%, а причетні заробили мільйони доларів.

23 березня 2026 року: "Повне припинення військових дій"

Подібний інцидент стався також 23 березня. Після різких заяв про Іран американський президент написав у Truth Social про "дуже продуктивні переговори" та можливе повне врегулювання конфлікту – і це стало несподіванкою для ринку.

Однак аномальний сплеск ставок на падіння цін на нафту зафіксували на 14 хвилин раніше. Один з аналітиків сказав для BBC, що торги виглядали "безперечно ненормальними".

9 квітня 2025 року: так званий "День визволення"

Випадки такої нетипової активності помітили не лише під час війни на Близькому Сході. Коли торік у квітні Трамп оголосив 90-денну паузу в запровадженні тарифів, великі ставки на зростання фондового ринку з'явилися раніше на 18 хвилин.

Довідка: тоді індекс S&P 500 підскочив на 9,5% – це один із найбільших одноденних приростів із часів Другої світової війни.



Події викликали підозри, тож сенатори-демократи закликали Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) перевірити можливе використання інсайдерської інформації.

3 січня 2026 року: арешт Ніколаса Мадуро

Ще один показовий випадок стався напередодні захоплення президента Венесуели. Невідомий користувач зробив на платформі Polymarket ставки на усунення Ніколаса Мадуро, а вже наступного дня після операції США виграв сотні тисяч доларів.

28 лютого 2026 року: удари по Ірану

Шість облікових записів на тій же платформі разом виграли 1,2 мільйона доларів, "передбачивши" американські удари по Ірану до конкретної дати. Один із них пізніше також отримав 163 тисяч доларів, правильно поставивши на перемир'я до 7 квітня.

Що кажуть у Білому домі? Адміністрація не відповіла на запит BBC щодо будь-якого серед перерахованих інцидентів. Однак ще минулого місяця там надіслали своїм співробітникам внутрішній електронний лист, у якому застерегли не використовувати інсайдерську інформацію для ставок.

Чи законна інсайдерська торгівля у США?