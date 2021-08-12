Інвестора, статки якого Forbes оцінює у 20,3 мільярда доларів, непокоїть те, що уряди можуть оголосити криптовалюти поза законом.
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Рей Даліо стурбований майбутнім криптовалют
72-річний мільярдер вважає, що існує "розумна ймовірність" того, що цифрові валюти, включаючи біткойн, можуть бути заборонені. У цьому контексті він згадав про Закон про золотий резерв, який у 1934 році підписав тодішній президент США Франклін Рузвельт. Згідно з цим документом контроль над золотом переходив до Мінфіну США. Крім того, виконавчий директор раніше заявляв, що будь-який масштабний економічний спад або подія пов'язана з інфляцією можуть спонукати владу ухвалити аналогічне рішення щодо криптовалют.
Рей Даліо стурбований майбутнім криптовалют / Фото Pexels
З іншої сторони віртуальні валюти стають все популярнішими у всьому світі. Нещодавно очільник Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер заявив, що "інновації Сатоші Накамото реальні", а відомі компанії шукають експертів у цій галузі. Наприклад, Amazon, Fidelity та Paypal. До того ж все більше великих інвестиційних банків звертають увагу на цифрові валюти. Зокрема, до цього списку можна віднести таких гігантів, як:
- JPMorgan,
- Goldman Sachs,
- Citigroup,
- Morgan Stanley.
Що відомо про Сатоші НакамотоЦе псевдонім людини або групи осіб, які стоять за створення біткойна та першої версії програмного забезпечення, у якому цей протокол був реалізований. Усі спроби дізнатися, хто саме створив цю криптовалюту зазнавали краху.
Заяви Рея Даліо про цифрові валюти та економіку:
- Американський мільярдер володіє певною кількістю цифрових монет. Для диверсифікації свого інвестиційного портфеля він обрав біткойн. Проте, Даліо запевняє, якщо буде необхідно зробити вибір між золотом та біткойном, він знає, на що потрібно робити ставку.
- Рей Даліо відомий тим, що недолюблює готівку. Схоже, що в нього з'явився ще один актив, який потрапив до тієї ж категорії. Головний аналітик Markets Ніл Вілсон розповів, яку стратегію обере мільярдер в умовах інфляції.
- Засновник хедж-фонду Bridgewater Associates вважає, що економіці загрожують нові виклики. Даліо говорить про інфляцію та девальвацію долара та розкритикував план президента США Джозефа Байдена.