Инвестора, состояние которого Forbes оценивает в 20,3 миллиарда долларов, беспокоит то, что правительства могут объявить криптовалюты вне закона.
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Рэй Далио обеспокоен будущим криптовалют
72-летний миллиардер считает, что существует "умная вероятность" того, что цифровые валюты, включая биткоин, могут быть запрещены. В этом контексте он вспомнил о Законе о золотом резерве, который в 1934 году подписал тогдашний президент США Франклин Рузвельт. Согласно этому документу контроль над золотом переходил к Минфину США. Кроме того, исполнительный директор ранее заявлял, что любой масштабный экономический спад или событие связано с инфляцией могут побудить власть принять аналогичное решение относительно криптовалют.
Рэй Далио обеспокоен будущим криптовалют / Фото Pexels
С другой стороны виртуальные валюты становятся все популярнее во всем мире. Недавно глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что "инновации Сатоши Накамото реальные", а известные компании ищут экспертов в этой области. Например, Amazon, Fidelity и Paypal. К тому же все больше крупных инвестиционных банков обращают внимание на цифровые валюты. В частности, в этот список можно отнести таких гигантов, как:
- JPMorgan,
- Goldman Sachs,
- Citigroup,
- Morgan Stanley.
Что известно о Сатоши НакамотоЭто псевдоним человека или группы лиц, стоящих за созданием биткоина и первой версии программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован. Все попытки узнать, кто именно создал эту криптовалюту терпели крах.
Заявления Рэя Далио о цифровых валютах и экономике:
- Американский миллиардер владеет определенным количеством цифровых монет. Для диверсификации своего инвестиционного портфеля он выбрал биткоин. Однако, продолжают уверять, если будет необходимо сделать выбор между золотом и биткоином, он знает, на что нужно делать ставку.
- Рэй Далио известен тем, что не любит наличные. Похоже, что у него появился еще один актив, который попал в ту же категорию. Главный аналитик Markets Нил Уилсон рассказал, какую стратегию выберет миллиардер в условиях инфляции.
- Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates считает, что экономике угрожают новые вызовы. Далио говорит об инфляции и девальвации доллара и раскритиковал план президента США Джозефа Байдена.