До якого рівня може опуститися біткойн, якщо падіння на ринку продовжуватиметься?

У розмові з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що на сьогодні є важливим рівень підтримки на ринку в діапазоні 97 – 98 тисяч доларів. А якщо ринок втратить цю підтримку, тобто ціна опуститься нижче цього показника, то є ризик переходу до "ведмежої фази".

Аналітик нагадує, що крім Bitcoina, значної корекції ціни зазнали інші популярні криптовалюти: ефір, солана тощо.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Якщо ж падіння на ринку триватиме декілька місяців, то потенціал падіння криптовалюти складе 70 – 75 тисяч доларів за монету. Водночас це не скасовує того, що через тривалий період біткойн може відновитися.

Шевчишин пояснює, що корекція ціни у понад 20% офіційно вважається переходом до "ведмежої фази".

Що означає "ведмежа фаза": це тривалий період спаду цін на активи на фондових ринках (вартість акцій, криптовалют тощо). У цей період інвестори купують менше, а продають більше.

Що відбулося на ринку криптовалют?