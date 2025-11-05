До якого рівня може опуститися біткойн, якщо падіння на ринку продовжуватиметься?
У розмові з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що на сьогодні є важливим рівень підтримки на ринку в діапазоні 97 – 98 тисяч доларів. А якщо ринок втратить цю підтримку, тобто ціна опуститься нижче цього показника, то є ризик переходу до "ведмежої фази".
Аналітик нагадує, що крім Bitcoina, значної корекції ціни зазнали інші популярні криптовалюти: ефір, солана тощо.
Якщо ж падіння на ринку триватиме декілька місяців, то потенціал падіння криптовалюти складе 70 – 75 тисяч доларів за монету. Водночас це не скасовує того, що через тривалий період біткойн може відновитися.
Шевчишин пояснює, що корекція ціни у понад 20% офіційно вважається переходом до "ведмежої фази".
Що означає "ведмежа фаза": це тривалий період спаду цін на активи на фондових ринках (вартість акцій, криптовалют тощо). У цей період інвестори купують менше, а продають більше.
Що відбулося на ринку криптовалют?
Нагадуємо, що нещодавно біткойн впав нижче 100 тисяч доларів, що сталося вперше з червня 2025 року. Втім ціна згодом відновилася до позначки у 101 тисячу доларів. Станом на момент написання матеріалу, за даними investing.com, ціна становить трішки більше, аніж 103 тисячі доларів за монету.
До падіння ціна криптовалюти була в діапазоні орієнтовно 105 – 106 тисяч доларів. Втім малі покупці, що були на ринку, не змогли стримати падіння вартості. Відтак бики, тобто трейдери, що купують активи в очікування зростання цін на них, почали масово продавати їх.
Згодом біржа самостійно закрила позицію, аби уникнути подальших збитків на ринку, а це ще більше посилило падіння.