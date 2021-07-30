Після екстремального обвалу: крипторинок готується до "землетрусу" на 2,1 трильйона доларів

Протягом останніх двох тижнів біткойн та інші цифрові монети пережили кілька різних стрибків цін. Ринок криптовалюти спочатку втратив, а потім повернув 300 мільярдів доларів. Проте, цей світ може потужно сколихнути новий німецький закон.

Схоже, що інституційні інвестори готуються знову вийти на ринок криптовалюти після масштабного обвалу. У Німеччині, наприклад, ухвалили закон, який дозволяє цій категорії трейдерів вкладати кошти у цифрові валюти.

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Крипторинок готується до потужного "землетрусу"

Одна з головних переваг цих вкладників – вони мають доступ до так званих спеціальних фондів (пенсії, страхування). З понеділка вони зможуть інвестувати до 20% своїх активів в біткойн, Ethereum та інші криптовалюти. Наразі їхній капітал оцінюють у 2,1 трильйона доларів.

Більшість фондів спочатку залишатимуться значно нижче позначки у 20%. З однієї сторони, такі інституційні інвестори, як страхувальники, мають жорсткі нормативні вимоги щодо своїх інвестиційних стратегій, а з іншої – вони також повинні мати бажання інвестувати в криптовалюти,

– заявив Тім Кройцманн, експерт з криптоактивів з BVI.

Раніше цього тижня зі світових криптобірж, включаючи Coinbase, Kraken та Binance, вивели приблизно 2,5 мільярда доларів у біткойнах. У CNBC це схарактеризували як сигнал про те, що інвестиційні інвестори покидають сцену. Один з очільників американської криптобіржі Kraken Джеремі Велч заявив, що більша залученість регульованих організацій – це дуже вигідна ситуація для криптопростору.

Крипторинок готується до потужного "землетрусу" / Фото Unsplash

Востаннє ціна біткойна стрімко пішла вгору на фоні чуток про те, що корпорація Amazon планує почати приймати платежі у криптовалюті вже до кінця поточного року. Пізніше компанія виступила зі спеціальною заявою, розставивши усі акценти.

Незалежно від того, чи відбудеться прийняття Amazon, чи ні, річ у тому, що "усиновлення" з боку установ та корпорацій залишається одним із рушійних імпульсів ринку,

– додав Джеремі Велч.