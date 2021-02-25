Країни ОПЕК+ можуть суттєво збільшити видобуток нафти з квітня: що буде з ціною

Пандемія коронавірусу минулого року обвалила ціни на нафту до історичних мінімумів. Завдяки регулюванню обсягів видобутку, ціну вдалося підняти. Чого чекати у випадку різкого збільшення видобутку, читайте на Фінанси 24.

Чого очікувати від зустрічі ОПЕК+ у березні

ОПЕК+, країни-експортери нафти, обговорить можливість збільшення рівня видобутку нафти на наступній зустрічі 4 березня, повідомляє Investing.com.

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Засідання групи обговорять питання збільшення видобутку до пів мільйона барелів на день , починаючи з квітня.

, починаючи з квітня. Саудівська Аравія може збільшити видобуток на 1 мільйон барелів на день, оскільки у лютому – березні добровільно погодилася їх скоротити.

Тому цілком можливо, що це засідання ОПЕК + завершиться додатковими 1,5 мільйонами барелів.

Наразі країни ОПЕК+ врізали видобуток нафти на більш ніж 7 мільйонів барелів на день. Але на фоні зростання цін та відновлення ринків, обдумують це скорочення зменшити.

Ціна нафти

За останні тижні ринки нафти покращились: запаси сирої нафти на ринку США нарешті опустилися до середнього показника за останні 5 років.

Ціна на нафту марки Brent підскочила до понад 67 доларів за барель.

підскочила до за барель. WTI торгується вище 63 доларів.

Це найвищий рівень цін на нафту за останній рік.

Прогнози для нафти

Проте скорочення обмежень у видобутку країнами ОПЕК+ може ці ціни знизити на деякий час. Та загалом експерти налаштовані на ріст цін на нафту.

Аналітик Goldman Sachs Джеффрі Каррі в коментарі Financial Times спрогнозував, що ще цього року нафта торгуватиметься на рівні 80 доларів за барель або й більше.

Керівник відділу нафти і газу JPMorgan Крістіан Малек вважає, що ціна на нафту стрибне до рівня в 100 доларів за барель.