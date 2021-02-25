Країни ОПЕК+ можуть суттєво збільшити видобуток нафти з квітня: що буде з ціною

Джерело:Investing.com
Пандемія коронавірусу минулого року обвалила ціни на нафту до історичних мінімумів. Завдяки регулюванню обсягів видобутку, ціну вдалося підняти. Чого чекати у випадку різкого збільшення видобутку, читайте на Фінанси 24.
ОПЕК+, країни-експортери нафти, обговорить можливість збільшення рівня видобутку нафти на наступній зустрічі 4 березня, повідомляє Investing.com.
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Тому цілком можливо, що це засідання ОПЕК + завершиться додатковими 1,5 мільйонами барелів.
Наразі країни ОПЕК+ врізали видобуток нафти на більш ніж 7 мільйонів барелів на день. Але на фоні зростання цін та відновлення ринків, обдумують це скорочення зменшити.
За останні тижні ринки нафти покращились: запаси сирої нафти на ринку США нарешті опустилися до середнього показника за останні 5 років.
Це найвищий рівень цін на нафту за останній рік.
Проте скорочення обмежень у видобутку країнами ОПЕК+ може ці ціни знизити на деякий час. Та загалом експерти налаштовані на ріст цін на нафту.