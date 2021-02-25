Страны ОПЕК + могут существенно увеличить добычу нефти с апреля: что будет с ценой
Пандемия коронавируса прошлого года обвалила цены на нефть до исторических минимумов. Благодаря регулированию объемов добычи, цену удалось поднять. Чего ждать в случае резкого увеличения добычи, читайте на Финансы 24.
Источник:Investing.com
Чего ожидать от встречи ОПЕК+ в марте
ОПЕК+, страны-экспортеры нефти, обсудит возможность увеличения уровня добычи нефти на следующей встрече 4 марта, сообщает Investing.com.
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- Заседание группы обсудят вопрос увеличения добычи до полумиллиона баррелей в день, начиная с апреля.
- Саудовская Аравия может увеличить добычу на 1 миллион баррелей в день, поскольку в феврале - марте добровольно согласилась их сократить.
Поэтому вполне возможно, что это заседание ОПЕК+ завершится дополнительными 1,5 миллионами баррелей.
Сейчас страны ОПЕК+ врезали добычу нефти на более чем 7 миллионов баррелей в день. Но на фоне роста цен и восстановления рынков, обдумывают это сокращение уменьшить.
Цена нефти
За последние недели рынки нефти улучшились: запасы сырой нефти на рынке США наконец опустились до среднего показателя за последние 5 лет.
- Цена на нефть марки Brent подскочила до более 67 долларов за баррель.
- WTI торгуется выше 63 долларов.
Это самый высокий уровень цен на нефть за последний год.
Прогнозы для нефти
Однако сокращение ограничений в добыче странами ОПЕК+ может эти цены снизить на некоторое время. Но в целом эксперты настроены на рост цен на нефть.
- Аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри в комментарии Financial Times прогнозирует, что уже в этом году нефть будет торговаться на уровне 80 долларов за баррель и больше.
- Руководитель отдела нефти и газа JPMorgan Кристиан Малек считает, что цена на нефть прыгнет до уровня в 100 долларов за баррель.
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