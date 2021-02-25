Пандемия коронавируса прошлого года обвалила цены на нефть до исторических минимумов. Благодаря регулированию объемов добычи, цену удалось поднять. Чего ждать в случае резкого увеличения добычи, читайте на Финансы 24.

Чего ожидать от встречи ОПЕК+ в марте

ОПЕК+, страны-экспортеры нефти, обсудит возможность увеличения уровня добычи нефти на следующей встрече 4 марта, сообщает Investing.com.

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Заседание группы обсудят вопрос увеличения добычи до полумиллиона баррелей в день , начиная с апреля.

, начиная с апреля. Саудовская Аравия может увеличить добычу на 1 миллион баррелей в день, поскольку в феврале - марте добровольно согласилась их сократить.

Поэтому вполне возможно, что это заседание ОПЕК+ завершится дополнительными 1,5 миллионами баррелей.

Сейчас страны ОПЕК+ врезали добычу нефти на более чем 7 миллионов баррелей в день. Но на фоне роста цен и восстановления рынков, обдумывают это сокращение уменьшить.

Цена нефти

За последние недели рынки нефти улучшились: запасы сырой нефти на рынке США наконец опустились до среднего показателя за последние 5 лет.

Цена на нефть марки Brent подскочила до более 67 долларов за баррель.

подскочила до за баррель. WTI торгуется выше 63 долларов.

Это самый высокий уровень цен на нефть за последний год.

Прогнозы для нефти

Однако сокращение ограничений в добыче странами ОПЕК+ может эти цены снизить на некоторое время. Но в целом эксперты настроены на рост цен на нефть.

Аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри в комментарии Financial Times прогнозирует, что уже в этом году нефть будет торговаться на уровне 80 долларов за баррель и больше.

Руководитель отдела нефти и газа JPMorgan Кристиан Малек считает, что цена на нефть прыгнет до уровня в 100 долларов за баррель.

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