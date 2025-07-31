Коли мова заходить про запаси нафти, найчастіше згадують Венесуелу, Саудівську Аравію або Іран – країни з гігантськими обсягами "чорного золота". Однак на іншому кінці рейтингу знаходяться держави, які теж мають свої родовища, хоч і в дуже скромних масштабах.

Як вимірюють запаси нафти?

Під "запасами нафти" мається на увазі оцінка обсягу сирої нафти, що знаходиться в межах конкретного економічного регіону і яка є придатною для видобутку. Ця оцінка ґрунтується на підтверджених запасах, визначених за допомогою аналізу наявних геологорозвідувальних даних, пише 24 Канал.

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Розрахунки проводяться на основі імовірнісних моделей, і поклади, розташовані на недоступній глибині, як правило, не включаються до національних запасів.

Які країни мають найменші підтверджені запаси нафти?

За даними нафтогазової компанії BP, у 2020 році світові запаси нафти становили 1,73 трильйона барелів. Це найактуальніша інформація статки на 2025 рік.

Згідно з даними Worldometer, найменші підтверджені запаси нафти мають:

Йорданія – 1 мільйон барелів;

Марокко – 684 тисячі барелів;

Ефіопія – 428 тисяч барелів.

Який видобуток нафти в Йорданії?

В Йорданії видобуток нафти ведеться в дуже обмежених обсягах, головним чином на родовищі Хамза, розташованому на схід від Аммана. Влада країни докладає зусиль для нарощування видобутку і залучення інвестицій в нафтогазовий сектор.

Цікаво! В країні планується буріння нових свердловин в районах Аль-Джафра і Ас-Сархан.

Який видобуток нафти в Марокко?

Марокко не належить до числа великих виробників нафти. Видобуток там залишається на низькому рівні, а основні обсяги нафти країна змушена імпортувати для внутрішніх потреб.

Який видобуток нафти в Ефіопії?

В Ефіопії ведуться геологорозвідувальні роботи в пошуках нафтових родовищ, проте промисловий видобуток поки не розпочато. Запаси нафти виявлені, в тому числі в долині Блакитного Нілу і в Сомалійському регіоні, але на цей час ці родовища не розробляються.