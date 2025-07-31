Що відомо про Полтавський кар’єр?

Кар’єр почали будувати ще у 1961 році – саме тоді стартувала розробка Кременчуцької магнітної аномалії, яка простягається на північ на 40 кілометрів. Сьогодні глибина кар’єра сягає 450 метрів – це на 70 метрів більше, ніж висота Ейфелевої вежі, пише 24 Канал.

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При цьому довжина кар'єра становить 6–7 кілометрів, ширина – понад 2,2 кілометра, а внутрішньокар’єрні дороги розтягнулися на 27 кілометрів. Ширина та рівність цих доріг така, що на них без труднощів міг би сісти літак середнього розміру.

Кар'єр полтавського гірничо-збагачувального комбінату / фото Ferrexpo

Що видобувають в Полтавському кар’єрі?

Полтавський кар’єр – це масштабний промисловий об’єкт з проєктною потужністю до 34 мільйонів тонн залізної руди на рік. Видобуток здійснюється переважно вибуховим методом – 95% обсягу добувають після вибухових робіт, які проводять раз на два тижні, закладаючи близько 500 тонн вибухівки.

Цікаво! Одночасно на кар'єрі працюють 42 самоскиди.

Чи стане кар'єр глибшим?

Проєктна глибина кар'єра – у 700 метрів. Після її досягнення існує кілька можливих сценаріїв: або кар’єр будуть ще поглиблювати – адже родовище тягнеться на глибину до 1500 метрів, і тоді доведеться переходити на підземний спосіб видобутку, або його поступово засиплють відвалами.

Цікаво! Не виключено також, що кар’єр може бути повністю затоплений.