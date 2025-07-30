Де знаходять нафту?

В цілому ми добре уявляємо, де зосереджені основні світові запаси нафти. Це пов'язано з тим, що розташування нафтових покладів значною мірою визначається тектонікою плит – областю, яку людство вже досить добре вивчило, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

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Океанічні басейни, сприяють швидкому похованню залишків рослин і тварин, а рух земної кори створює необхідну температуру і тиск для їх перетворення на нафту. Тому поклади нафти розподілені по планеті нерівномірно і найчастіше зосереджені в певних регіонах.

Скільки нафти залишилось у світі?

За даними аналітичної компанії Rystad Energy, на планеті на 2023 рік залишилось близько 1,6 трильйона барелів видобувної нафти, крім цього, існують ще не відкриті, але потенційно доступні запаси.

Їх обсяг оцінити складніше, проте, за оцінкою Геологічної служби США вони можуть становити близько 565 мільярдів барелів.

На скільки років вистачить нафти?

Багато десятиліть фахівці галузі стверджують, що при поточному рівні споживання нафти вистачить приблизно на 50 років.

Примітно! Ця оцінка залишається майже незмінною, оскільки розраховується за простою формулою: обсяг відомих запасів ділиться на річний рівень споживання.

Дані про запаси постійно оновлюються внаслідок нових відкриттів, і, оскільки ми видобуваємо нафту приблизно з тією ж швидкістю, з якою знаходимо нові родовища, розрахунковий термін практично не змінюється.

Однак ця рівновага не може зберігатися вічно: найбільш доступні родовища вже виявлені та розробляються, а можливості для нових відкриттів скорочуються.

Цікаво! За даними статистичної бази Worldometer, що надає статистичні дані в реальному часі, світові доведені запаси нафта, еквівалентні 1,32 трильйона барелів. При прогнозованому споживанні 103,9 мільйона барелів на добу у 2025 році, людству вистачить нафти приблизно на 35 років.