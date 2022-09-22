Банки США пообіцяли вивести гроші з Китаю

Виконавчий директор BofA Браян Мойніган підкреслив, що у разі нападу Пекіну на Тайвань, банк негайно виведе всі гроші з країни, як це було в росії. Його підтримали виконавчі директори Citi та JPMorgan.

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Нагадаємо! Американські банки у відповідь на повномасштабне вторгнення агресорки-росії оголосили про плани згорнути свою діяльність у токсичній країні.

Однак керівники банків підкреслюють, що у випадку з Китаєм це буде зробити значно складніше, адже економіка Пекіну набагато більша за російську. Ба більше, багато банків прагнули розширити свою діяльність у Китаї.

Капітал американських банків в Китаї

На кінець 2021 року капітал Citi в Китаї становив 27,3 мільярда доларів, включаючи позики та інвестиційні цінні папери, обсяг яких у п’ять разів більший, ніж у росії.

Банківський аналітик Oppenheimer Кріс Котовскі зауважив, що Китай завжди вважався хорошою можливістю для інвестування. Однак нинішні геополітичні ризики можуть змусити інвесторів бути більш обережними щодо суми, яку вони інвестують у країну.

Нагадаємо! Протягом останніх 18 місяців транснаціональні компанії все більше турбує можливість конфлікту на Тайвані, оскільки Китай активізував військову активність навколо острова.

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