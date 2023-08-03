Терри Гоу обнародовал свой прогноз в фейсбуке в среду, 2 августа. Однако уже на следующее утро это сообщение было удалено.

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Миллиардер о крах Уолл-Стрит и войну за Тайвань

По мнению основателя компании Foxconn, которая является главным поставщиком ресурсов для Apple, заявил, что Уолл-Стрит ждет настоящая катастрофа, если начнется война ради Тайваня. Миллиардер добавил, что остров может продержаться в войне в течение трех месяцев, но последствия для мировой экономики будут мгновенными и глобальными.

По его словам, коллапс фондового рынка займет всего 10 секунду. Гоу подчеркнул, что роль Тайваня для глобальной экономики гораздо важнее, чем роль Украины. В частности, на острове производят критически важную часть микросхем в мире.

К теме! На момент создания этого материала, капитал Терри Гоу издание Bloomberg оценивает в 7,2 миллиарда долларов. Должность генерального директора компании Foxconn, которая является крупнейшим производителем электроники и компьютерных компонентов в мире, он покинул в 2019 году. Тогда Гоу баллотировался в президенты Тайваня.

Следует напомнить, что Китай считает Тайвань своей территорией. Важно добавить, что комментарии бизнесмена о геополитической напряженности вокруг острова появились на фоне слухов о его политических амбициях.

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