Терри Гоу обнародовал свой прогноз в фейсбуке в среду, 2 августа. Однако уже на следующее утро это сообщение было удалено.
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Миллиардер о крах Уолл-Стрит и войну за Тайвань
По мнению основателя компании Foxconn, которая является главным поставщиком ресурсов для Apple, заявил, что Уолл-Стрит ждет настоящая катастрофа, если начнется война ради Тайваня. Миллиардер добавил, что остров может продержаться в войне в течение трех месяцев, но последствия для мировой экономики будут мгновенными и глобальными.
По его словам, коллапс фондового рынка займет всего 10 секунду. Гоу подчеркнул, что роль Тайваня для глобальной экономики гораздо важнее, чем роль Украины. В частности, на острове производят критически важную часть микросхем в мире.
Следует напомнить, что Китай считает Тайвань своей территорией. Важно добавить, что комментарии бизнесмена о геополитической напряженности вокруг острова появились на фоне слухов о его политических амбициях.
Больше новостей о Тайване:
- Главы крупнейших банков США заявили, что в случае нападения Китая на Тайвань, они немедленно выведут все деньги из страны. Речь идет о BofA, Citi и JPMorgan.
- Однако они подчеркнули, что это будет сделать гораздо сложнее, чем в случае с Россией. Ведь экономика Поднебесной гораздо больше российской.
- В сентябре 2022 года президент США Джозеф Байден заявил, что американская армия будет защищать Тайвань в случае китайского вторжения.