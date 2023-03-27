Один із найбільших банків США First Citizens Bank повідомив про придбання більшої частки SVB. Фінансова установа уклала угоду зі знижкою.
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Збанкрутілий SVB придбав інших банк США
Відомо, що First Citizens Bank придбав майже 72 мільярди доларів активів SVB зі знижкою, а також візьме під контроль його 17 відділень. Крім того, у рамках цієї угоди First Citizens Bank взяв на себе усі 119 мільярдів доларів у форматі депозитів SVB.
Протягом останніх років саме First Citizens Bank чи не найактивніше купував проблемні банки у країні. Для прикладу, з 2008 року зафіксували майже 20 угод про купівлю у банківському секторі за підтримки Корпорації.
Водночас цінні папери та інші активи SVB, які оцінюють у 90 мільярдів доларів, все ще залишаються під контролем держави, а саме у Федеральної корпорації гарантування депозитів.
На момент створення цього матеріалу, позиції материнської компанії First Citizens Bank – First Citizens Bancshars Inc – на ринку є такими:
- Вартість акцій First Citizens Bancshars коливається на рівні 582,55 долара за штуку;
- Її ринкова вартість становить 8,4 мільярда доларів США, згідно з даними Yahoo!Finance.