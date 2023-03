Один із найбільших банків США First Citizens Bank повідомив про придбання більшої частки SVB. Фінансова установа уклала угоду зі знижкою.

Збанкрутілий SVB придбав інших банк США

Відомо, що First Citizens Bank придбав майже 72 мільярди доларів активів SVB зі знижкою, а також візьме під контроль його 17 відділень. Крім того, у рамках цієї угоди First Citizens Bank взяв на себе усі 119 мільярдів доларів у форматі депозитів SVB.

До теми! Після купівлі банку, який зазнав краху, First Citizens Bank став 36-м найбільшим банком США за обсягом активів. Додамо, що станом на кінець 2022 року він мав активи на понад 100 мільярдів доларів, тоді як його депозити оцінювали майже у 90 мільярдів доларів.

Протягом останніх років саме First Citizens Bank чи не найактивніше купував проблемні банки у країні. Для прикладу, з 2008 року зафіксували майже 20 угод про купівлю у банківському секторі за підтримки Корпорації.

Водночас цінні папери та інші активи SVB, які оцінюють у 90 мільярдів доларів, все ще залишаються під контролем держави, а саме у Федеральної корпорації гарантування депозитів.

На момент створення цього матеріалу, позиції материнської компанії First Citizens Bank – First Citizens Bancshars Inc – на ринку є такими: