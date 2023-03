Один из крупнейших банков США First Citizens Bank сообщил о приобретении большей доли SVB. Финансовое учреждение заключило соглашение со скидкой.

Достойно внимания Ставка на гигантов: как капитализировать динамику известных компаний на рынке

Обанкротившийся SVB приобрел других банк США

Известно, что First Citizens Bank приобрел почти 72 миллиарда долларов активов SVB со скидкой, а также возьмёт под контроль его 17 отделений. Кроме того, в рамках этого соглашения First Citizens Bank взял на себя все 119 миллиардов долларов в формате SVB.

К теме! После покупки банка, потерпевший крах, First Citizens Bank стал 36-м крупнейшим банком США по объему активов. Добавим, что по состоянию на конец 2022 года он имел более активы. 100 миллиардов долларов, в то время как его депозиты оценивали почти в 90 миллиардов долларов.

В последние годы именно First Citizens Bank едва ли не наиболее активно покупал проблемные банки в стране. Например, с 2008 года зафиксировали почти 20 соглашений о покупке в банковском секторе при поддержке Корпорации.

В то же время ценные бумаги и другие активы SVB, оцениваемые в 90 миллиардов долларов, все еще остаются под контролем государства, а именно у Федеральной корпорации гарантирование депозитов.

На момент создания этого материала, позиции материнской компании First Citizens Bank – First Citizens Bancshars Inc – на рынке таковы: