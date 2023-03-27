Один из крупнейших банков США First Citizens Bank сообщил о приобретении большей доли SVB. Финансовое учреждение заключило соглашение со скидкой.
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Обанкротившийся SVB приобрел других банк США
Известно, что First Citizens Bank приобрел почти 72 миллиарда долларов активов SVB со скидкой, а также возьмёт под контроль его 17 отделений. Кроме того, в рамках этого соглашения First Citizens Bank взял на себя все 119 миллиардов долларов в формате SVB.
В последние годы именно First Citizens Bank едва ли не наиболее активно покупал проблемные банки в стране. Например, с 2008 года зафиксировали почти 20 соглашений о покупке в банковском секторе при поддержке Корпорации.
В то же время ценные бумаги и другие активы SVB, оцениваемые в 90 миллиардов долларов, все еще остаются под контролем государства, а именно у Федеральной корпорации гарантирование депозитов.
На момент создания этого материала, позиции материнской компании First Citizens Bank – First Citizens Bancshars Inc – на рынке таковы:
- Стоимость акций First Citizens Bancshars колеблется на уровне 582,55 доллара за штуку;
- Ее рыночная стоимость составляет 8,4 миллиарда долларов США, согласно данным Yahoo! Finance.