Нагадаємо, що торгівлю акціями Silicon Valley Bank призупинили на фондовому ринку 9 березня, оскільки банк не зміг отримати понад 2 мільярди доларів для того, щоб вгамувати паніку навколо його депозитів. Уже через день повідомили про крах банку, який входить до 20 лідерів сектору.

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Різкі коливання акцій Silicon Valley Bank на ринку

На момент призупинення торгів, вартість цінних паперів Silicon Valley Bank становила трохи більше, як 106 доларів за штуку, інформує Yahoo!Finance. Початкова ціна акцій банку після відновлення торгів коливалася на рівні 0,53 долара.

Це свідчить, що порівняно з попередньою ціною, вони подешевшали на 99,5%. Проте найцікавішу динаміку на фондовому ринку зафіксували протягом двох останніх днів:

У вівторок, 28 березня, обвалилися в ціні до 1 цента ;

; Уже наступного дня вартість акцій злетіла відразу на 12 000% до 1,21 долара за штуку.

До теми! На момент створення цього матеріалу, акції Silicon Valley Bank торгуються на ринку за ціною на рівні 0,97 долара. Від початку торгів вони зросли на понад 142%, за даними Investing.com.

Важко зрозуміти, чому трейдери купують ці активи. Один із варіантів – спекуляції. Таким чином, вони можуть певні прибутки до того, як акції банку загалом виключать з біржі. Цю процедуру мають провести після завершення придбання Silicon Valley Bank іншим американським кредитором. Йдеться про First Citizens Bank.

Варто наголосити, що у Silicon Valley Bank відсутня така характеристика, як вартість власного капіталу, попри стрімкі коливання його акцій на ринку. Головна причина – рішення материнської компанії банку подати документи для оформлення процедури банкрутства. Але схоже, що цей факт не заважає трейдерам активно спекулювати на акціях збанкрутілого банку.