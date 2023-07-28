Пшениця стає все дорожчою на фоні російських обстрілів

Котирування пшениці постійно зростає на фоні російських атак на портову інфраструктуру. Після того як Україна підтвердила шкоду від обстрілів, ціна на Чиказькій біржі зросла на 2,5%.

Вартість пшениці знову зросла

Після виходу Росії з зернової угоди, було пошкоджено 26 портових об'єктів та 5 суден, розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Це спричинило зростання світових цін на зерно – на 2,5% після обстрілів портової інфраструктури.

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18 липня Кремль повідомив про припинення зернової угоди на тлі підриву Кримського мосту 17 липня.

До слова, із середини липня пшениця здорожчала на 15%. Динаміка могла б виглядати гірше, проте у Північній півкулі гарно вродив урожай.

Україна звернулася до ЄС з проханням покрити витрати на транспортування

Міністерство сільського господарства України звернулося до глави торгового відомства ЄС Валдіса Домбровскіса з проханням покрити додаткові транспортні виплати, які пов'язані з "коридором солідарності".

Проте у Єврокомісії поки не має грошей на такі витрати. Кошти можуть з'явитися лише після середньострокового перегляду бюджету.

Ми поки що не знайшли рішення, як підтримати перевезення зерна. Люди ламають голову ще з минулого року. Багато зусиль уже було витрачено на спрощення системи,

– повідомили у ЗМІ.

Україна оцінила додаткові витрати у 30 – 40 доларів за тонну.

Також Україна попросила розширити "коридори солідарності" на 1 – 1,5 мільйона тонн на місяць. Здійснити це пропонується за рахунок "зелених коридорів", тобто до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.