Стоимость пшеницы снова выросла

После выхода России из зерновой сделки было повреждено 26 портовых объектов и 5 судов, рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Это привело к росту мировых цен на зерно – на 2,5% после обстрелов портовой инфраструктуры.

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Напомним! 18 июля Кремль сообщил о прекращении зернового соглашения на фоне подрыва Крымского моста 17 июля.

К слову, с середины июля пшеница подорожала на 15%. Динамика могла бы выглядеть хуже, однако в Северном полушарии хорошо уродился урожай.

Украина обратилась к ЕС с просьбой покрыть расходы на транспортировку

Министерство сельского хозяйства Украины обратилось к главе торгового ведомства ЕС Валдису Домбровскису с просьбой покрыть дополнительные транспортные выплаты, связанные с "коридором солидарности".

Однако у Еврокомиссии пока нет денег на такие расходы. Денежные средства могут появиться только после среднесрочного пересмотра бюджета.

Мы пока не нашли решения, как поддержать перевозку зерна. Люди ломают голову еще с прошлого года. Много усилий уже было потрачено на упрощение системы,

– сообщили в СМИ.

Обратите внимание! Украина оценила дополнительные расходы в 30-40 долларов за тонну.

Также Украина попросила расширить "коридоры солидарности" на 1-1,5 миллиона тонн в месяц. Осуществить это предлагается за счет "зеленых коридоров", то есть до Адриатического моря, стран Балтии, Германии и Нидерландов.