Багатство під землею: саме цей регіон один з найбагатших в Україні
- Донеччина є найбагатшим регіоном України за запасами корисних копалин, їхня вартість 3,8 трильйона доларів.
- На українській території є понад 111 мільярдів тонн корисних копалин загальною вартістю майже 14,8 трильйона доларів.
Україна має значні запаси різного роду копалин. Це справжнє багатство під землею. Зокрема, на українській території є поклади газу. Також тут сховано багато дорогоцінних металів.
Що важливо знати про корисні копалини України?
Як показує статистика, найбагатшою є саме Донеччина. Ресурси цього регіону мають сукупну вартість приблизно – 3,8 трильйона доларів, повідомляє Forbes.
Як показують Дані Інституту Геології, зокрема, на Донеччині значні запаси:
- кам'яного вугілля;
- доломіту;
- вапняків;
- сурм'яно-ртутних руд;
- вогнетривких глин і так далі.
На другому місці за загальною вартістю корисних копалин – Дніпропетровська область. Там різного роду поклади на приблизно – 3,5 трильйона доларів. Дещо менш і обсяги на Луганщині, тамтешні "скарби" оцінюють в 3,2 трильйона доларів.
Якщо брати Україну загалом, то ситуація така:
- на українській території можна знайти понад 111 мільярдів тонн корисних копалин;
- разом їхня вартість складає майже – 14,8 трильйона доларів.
Цікаво, що "основою" корисних копалин України вважають кам'яне вугілля. Адже саме воно забезпечує приблизно – 62% від загальної вартості. Частка залізної руди, наприклад, складає – 14%
Що ще важливо знати про корисні копалини України?
Наразі значна частина українських копалин перебуває на ТОТ. Тобто, Україна не має змоги їх видобувати та реалізовувати. Відповідно, ці запаси не використовуються для покращення економіки країни.
На українській території багато золота. Сумарні запаси, потенційно, складають – 3 тисячі тонн. Найбільша частка цього дорогоцінного металу знаходиться в зоні "Українського щита".