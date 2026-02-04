Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Багатство під землею: саме цей регіон один з найбагатших в Україні
4 лютого, 11:00
2

Багатство під землею: саме цей регіон один з найбагатших в Україні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Донеччина є найбагатшим регіоном України за запасами корисних копалин, їхня вартість 3,8 трильйона доларів.
  • На українській території є понад 111 мільярдів тонн корисних копалин загальною вартістю майже 14,8 трильйона доларів.

Україна має значні запаси різного роду копалин. Це справжнє багатство під землею. Зокрема, на українській території є поклади газу. Також тут сховано багато дорогоцінних металів.

Що важливо знати про корисні копалини України?

Як показує статистика, найбагатшою є саме Донеччина. Ресурси цього регіону мають сукупну вартість приблизно – 3,8 трильйона доларів, повідомляє Forbes.

Читайте також Трамп про все домовився: що відбувається з цінами на нафту зараз

Як показують Дані Інституту Геології, зокрема, на Донеччині значні запаси:

  • кам'яного вугілля;
  • доломіту;
  • вапняків;
  • сурм'яно-ртутних руд;
  • вогнетривких глин і так далі.

На другому місці за загальною вартістю корисних копалин – Дніпропетровська область. Там різного роду поклади на приблизно – 3,5 трильйона доларів. Дещо менш і обсяги на Луганщині, тамтешні "скарби" оцінюють в 3,2 трильйона доларів.

Якщо брати Україну загалом, то ситуація така:

  • на українській території можна знайти понад 111 мільярдів тонн корисних копалин;
  • разом їхня вартість складає майже –  14,8 трильйона доларів.

Цікаво, що "основою" корисних копалин України вважають кам'яне вугілля. Адже саме воно забезпечує приблизно – 62% від загальної вартості. Частка залізної руди, наприклад, складає – 14%

Що ще важливо знати про корисні копалини України?

  • Наразі значна частина українських копалин перебуває на ТОТ. Тобто, Україна не має змоги їх видобувати та реалізовувати. Відповідно, ці запаси не використовуються для покращення економіки країни.

  • На українській території багато золота. Сумарні запаси, потенційно, складають – 3 тисячі тонн. Найбільша частка цього дорогоцінного металу знаходиться в зоні "Українського щита".