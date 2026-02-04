Укр Рус
4 февраля, 11:00
Сокровища под землей: именно этот регион один из самых богатых в Украине

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Донецкая область является самым богатым регионом Украины по запасам полезных ископаемых, их стоимость 3,8 триллиона долларов.
  • На украинской территории есть более 111 миллиардов тонн полезных ископаемых общей стоимостью почти 14,8 триллиона долларов.

Украина имеет значительные запасы разного рода ископаемых. Это настоящее богатство под землей. В частности, на украинской территории есть залежи газа. Также здесь спрятано много драгоценных металлов.

Что важно знать о полезных ископаемых Украины?

Как показывает статистика, самой богатой является именно Донецкая область. Ресурсы этого региона имеют совокупную стоимость примерно – 3,8 триллиона долларов, сообщает Forbes.

Как показывают Данные Института Геологии, в частности, в Донецкой области значительные запасы:

  • каменного угля;
  • доломита;
  • известняков;
  • сурьмяно-ртутных руд;
  • огнеупорных глин и так далее.

На втором месте по общей стоимости полезных ископаемых – Днепропетровская область. Там разного рода залежи на примерно – 3,5 триллиона долларов. Несколько меньше и объемы на Луганщине, тамошние "сокровища" оценивают в 3,2 триллиона долларов.

Если брать Украину в целом, то ситуация такова:

  • на украинской территории можно найти более 111 миллиардов тонн полезных ископаемых;
  • вместе их стоимость составляет почти – 14,8 триллиона долларов.

Интересно, что "основой" полезных ископаемых Украины считают каменный уголь. Ведь именно он обеспечивает примерно – 62% от общей стоимости. Доля железной руды, например, составляет – 14%

Что еще важно знать о полезных ископаемых Украины?

  • Сейчас значительная часть украинских ископаемых находится на ТОТ. То есть, Украина не имеет возможности их добывать и реализовывать. Соответственно, эти запасы не используются для улучшения экономики страны.

  • На украинской территории много золота. Суммарные запасы, потенциально, составляют – 3 тысячи тонн. Наибольшая доля этого драгоценного металла находится в зоне "Украинского щита".