Цю монету можна продати за 16 тисяч: обов'язково перевірте скарбничку

Монету 1 гривня 1995 року випуску можна доволі дорого продати. Точна її ціна залежить від різновиду та стану. Як має виглядати така монета, аби її можна було дорого продати, розповідаємо далі.

Яка монета номіналом 1 гривня 1995 року найдорожча?

Найдорожчим вважається різновид – 2АА2, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Читайте також Офіційний курс долара в Україні встановив новий рекорд 21 травня

Особливістю цього різновиду є 3 крапки на гурті. Зустрічаються такі зразки доволі рідко, від цього і формується ціна.

Наприклад, згідно з даними аукціону Violity, вартість вказаної монети була майже 16 тисяч гривень. Тоді торги були завершені на сумі – 15 500 гривень.

Які ще монети вказаних номіналів дорого коштують?

Дійсно дорого можна продати ексклюзивні монети 1995 року. Йдеться про зразки, де на аверсі вказана дата 1995, а на гурті – 1992, 1994 або 1996. Вважається, що це пробні варіанти. Точної ціни на них немає.

За скільки можна продати деякі зразки 1995 року:

1БАг з гладким гуртом – 7 000 – 9 000 гривень;

1АБ1.1 з широким кантом, 1АБ1.2 з широким кантом – 500 – 800 гривень;

2ААг з гладким гуртом – 2 800 – 5 600 гривень;

2АА1.1 з вузьким кантом, 2АА1.2 з вузьким кантом – 1 400 – 2 800 гривень.

Як підготувати монету до продажу?

Щоб дійсно вигідно продати монету, потрібно її підготувати. Як не дивно, намагатися вичистити екземпляр, зокрема, за допомогою абразивів – непотрібно, повідомляє ресурс netfreedom.

Самостійне полірування чи використання абразивів залишає мікроподряпини, які відразу знімають 40 – 70 % ціни. Краще залишити монету в первозданному вигляді, навіть якщо вона виглядає "брудною" – колекціонери цінують автентичність,

– наголошують експерти.

Також важливо:

Зробити якісні фото та відео. На них має бути видно всі нюанси.

Зробити максимально чесний опис. Варто не тільки точно вказувати інформацію про монету, а й додати дані про певні нюанси.

Що відомо про монету 1 гривня 1995 року?