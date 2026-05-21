Яка монета номіналом 1 гривня 1995 року найдорожча?

Найдорожчим вважається різновид – 2АА2, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Особливістю цього різновиду є 3 крапки на гурті. Зустрічаються такі зразки доволі рідко, від цього і формується ціна.

Наприклад, згідно з даними аукціону Violity, вартість вказаної монети була майже 16 тисяч гривень. Тоді торги були завершені на сумі – 15 500 гривень.

Які ще монети вказаних номіналів дорого коштують?

Дійсно дорого можна продати ексклюзивні монети 1995 року. Йдеться про зразки, де на аверсі вказана дата 1995, а на гурті – 1992, 1994 або 1996. Вважається, що це пробні варіанти. Точної ціни на них немає.

За скільки можна продати деякі зразки 1995 року:

1БАг з гладким гуртом – 7 000 – 9 000 гривень;

1АБ1.1 з широким кантом, 1АБ1.2 з широким кантом – 500 – 800 гривень;

2ААг з гладким гуртом – 2 800 – 5 600 гривень;

2АА1.1 з вузьким кантом, 2АА1.2 з вузьким кантом – 1 400 – 2 800 гривень.

Як підготувати монету до продажу?

Щоб дійсно вигідно продати монету, потрібно її підготувати. Як не дивно, намагатися вичистити екземпляр, зокрема, за допомогою абразивів – непотрібно, повідомляє ресурс netfreedom.

Самостійне полірування чи використання абразивів залишає мікроподряпини, які відразу знімають 40 – 70 % ціни. Краще залишити монету в первозданному вигляді, навіть якщо вона виглядає "брудною" – колекціонери цінують автентичність,

– наголошують експерти.

Також важливо:

Зробити якісні фото та відео. На них має бути видно всі нюанси.

Зробити максимально чесний опис. Варто не тільки точно вказувати інформацію про монету, а й додати дані про певні нюанси.

Що відомо про монету 1 гривня 1995 року?