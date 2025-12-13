Ці копійки можна продати дорожче: терміново перевірте скарбничку

Деякі копійки мають вищу цінність. Річ у тім, що ці монети особливі через наявність певних деталей. Потрібно розуміти, що дефекти на копійках можуть стати справжнім скарбом серед колекціонерів.

Як дорого можна продати 50 копійок?

Монету 50 копійок можна продати за декілька тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Монети-ягідки".

Наприклад, монети 1992 випуску можна реалізувати за такою ціною:

ціна від 9 000 до 11 000 гривень – монети виду 2.1БАм (4 ягоди + товстий герб);

від 4 000 – 11 000 гривень – монети виду 3ВАг (гладкий гурт);

від 3 800 до 5 000 гривень – це вартість монет виду 3(1)ВАг;

від 2 500 до 6 000 гривень – копійка виду 4ААм (англійський чекан);

від 900 до 2 000 гривень – ціна монет виду 1АГс (трапеція + 8 насічок).

Чи можна продати дорого 25 копійок?

25 копійок 1992 року можна дійсно дорого продати повідомляє ресурс "Монети-ягідки". Йдеться про такі монети:

ціна 800 – 1 500 гривень – для монет видом 5.1ААв;

3 300 – 5 000 гривень – ціна для копійок виду 4БАм (англійський чекан);

5 000 – 7 000 гривень – 5.1ДАг;

до 20 000 гривень – 3ГАм.

Зверніть увагу! Є монети, які не мають вищої цінності ніж номінал. Це копійки виду: 1.1ААв, 1.2ААв і 1.2ААм.

Що ще важливо знати про українські копійки зараз?

НБУ ухвалив рішення вивести низку копійок з обігу. Уже "прибрано" 1, 2 та 5 копійок. Також регулятор раніше виводив 25 копійок.

З 1 жовтня 2025 року НБУ ухвалив рішення вивести з обігу 10 копійок. Цей процес відбуватиметься поступово і непомітно для громадян. Адже вилучення здійснюватиметься тоді, коли ці копійки потраплятимуть у банк. Здавати чи обмінювати 10 копійок непотрібно.

Зауважте! НБУ продовжує випускати пам'ятні монети. Зокрема нещодавня новинка отримала назву "Рік Коня". Ця копійка, присвячена символу наступного року.