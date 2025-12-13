Эти копейки можно продать дороже: срочно проверьте копилку

Некоторые копейки имеют более высокую ценность. Дело в том, что эти монеты особенные из-за наличия определенных деталей. Нужно понимать, что дефекты на копейках могут стать настоящим сокровищем среди коллекционеров.

Как дорого можно продать 50 копеек?

Монету 50 копеек можно продать за несколько тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Монеты-ягодки".

Например, монеты 1992 года выпуска можно реализовать по такой цене:

цена от 9 000 до 11 000 гривен – монеты вида 2.1БАм (4 ягоды + толстый герб);

от 4 000 – 11 000 гривен – монеты вида 3ВАг (гладкий гурт);

от 3 800 до 5 000 гривен – это стоимость монет вида 3(1)ВАг;

от 2 500 до 6 000 гривен – копейка вида 4ААм (английский чекан);

от 900 до 2 000 гривен – цена монет вида 1АГс (трапеция + 8 насечек).

Можно ли продать дорого 25 копеек?

25 копеек 1992 года можно действительно дорого продать сообщает ресурс "Монеты-ягодки". Речь идет о таких монетах:

цена 800 – 1 500 гривен – для монет видом 5.1ААв;

3 300 – 5 000 гривен – цена для копеек вида 4БАм (английский чекан);

5 000 – 7 000 гривен – 5.1ДАг;

до 20 000 гривен – 3ГАм.

Обратите внимание! Есть монеты, которые не имеют высшей ценности чем номинал. Это копейки вида: 1.1ААв, 1.2ААв и 1.2ААм.

Что еще важно знать об украинских копейках сейчас?

НБУ принял решение вывести ряд копеек из обращения. Уже "убрано" 1, 2 и 5 копеек. Также регулятор ранее выводил 25 копеек.

С 1 октября 2025 года НБУ принял решение вывести из обращения 10 копеек. Этот процесс будет происходить постепенно и незаметно для граждан. Ведь изъятие осуществляется тогда, когда эти копейки попадают в банк. Сдавать или обменивать 10 копеек не нужно.

Заметьте! НБУ продолжает выпускать памятные монеты. В частности недавняя новинка получила название "Год Лошади". Эта копейка, посвящена символу следующего года.