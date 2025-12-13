Як дорого можна продати 50 копійок?

Монету 50 копійок можна продати за декілька тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Монети-ягідки".

Наприклад, монети 1992 випуску можна реалізувати за такою ціною:

ціна від 9 000 до 11 000 гривень – монети виду 2.1БАм (4 ягоди + товстий герб);

від 4 000 – 11 000 гривень – монети виду 3ВАг (гладкий гурт);

від 3 800 до 5 000 гривень – це вартість монет виду 3(1)ВАг;

від 2 500 до 6 000 гривень – копійка виду 4ААм (англійський чекан);

від 900 до 2 000 гривень – ціна монет виду 1АГс (трапеція + 8 насічок).

Чи можна продати дорого 25 копійок?

25 копійок 1992 року можна дійсно дорого продати повідомляє ресурс "Монети-ягідки". Йдеться про такі монети:

ціна 800 – 1 500 гривень – для монет видом 5.1ААв;

3 300 – 5 000 гривень – ціна для копійок виду 4БАм (англійський чекан);

5 000 – 7 000 гривень – 5.1ДАг;

до 20 000 гривень – 3ГАм.

Зверніть увагу! Є монети, які не мають вищої цінності ніж номінал. Це копійки виду: 1.1ААв, 1.2ААв і 1.2ААм.

Що ще важливо знати про українські копійки зараз?

НБУ ухвалив рішення вивести низку копійок з обігу. Уже "прибрано" 1, 2 та 5 копійок. Також регулятор раніше виводив 25 копійок.

З 1 жовтня 2025 року НБУ ухвалив рішення вивести з обігу 10 копійок. Цей процес відбуватиметься поступово і непомітно для громадян. Адже вилучення здійснюватиметься тоді, коли ці копійки потраплятимуть у банк. Здавати чи обмінювати 10 копійок непотрібно.

Зауважте! НБУ продовжує випускати пам'ятні монети. Зокрема нещодавня новинка отримала назву "Рік Коня". Ця копійка, присвячена символу наступного року.