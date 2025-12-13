Как дорого можно продать 50 копеек?

Монету 50 копеек можно продать за несколько тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Монеты-ягодки".

Например, монеты 1992 года выпуска можно реализовать по такой цене:

цена от 9 000 до 11 000 гривен – монеты вида 2.1БАм (4 ягоды + толстый герб);

от 4 000 – 11 000 гривен – монеты вида 3ВАг (гладкий гурт);

от 3 800 до 5 000 гривен – это стоимость монет вида 3(1)ВАг;

от 2 500 до 6 000 гривен – копейка вида 4ААм (английский чекан);

от 900 до 2 000 гривен – цена монет вида 1АГс (трапеция + 8 насечек).

Можно ли продать дорого 25 копеек?

25 копеек 1992 года можно действительно дорого продать сообщает ресурс "Монеты-ягодки". Речь идет о таких монетах:

цена 800 – 1 500 гривен – для монет видом 5.1ААв;

3 300 – 5 000 гривен – цена для копеек вида 4БАм (английский чекан);

5 000 – 7 000 гривен – 5.1ДАг;

до 20 000 гривен – 3ГАм.

Обратите внимание! Есть монеты, которые не имеют высшей ценности чем номинал. Это копейки вида: 1.1ААв, 1.2ААв и 1.2ААм.

Что еще важно знать об украинских копейках сейчас?

НБУ принял решение вывести ряд копеек из обращения. Уже "убрано" 1, 2 и 5 копеек. Также регулятор ранее выводил 25 копеек.

С 1 октября 2025 года НБУ принял решение вывести из обращения 10 копеек. Этот процесс будет происходить постепенно и незаметно для граждан. Ведь изъятие осуществляется тогда, когда эти копейки попадают в банк. Сдавать или обменивать 10 копеек не нужно.

Заметьте! НБУ продолжает выпускать памятные монеты. В частности недавняя новинка получила название "Год Лошади". Эта копейка, посвящена символу следующего года.