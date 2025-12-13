Как дорого можно продать 50 копеек?
Монету 50 копеек можно продать за несколько тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Монеты-ягодки".
Например, монеты 1992 года выпуска можно реализовать по такой цене:
- цена от 9 000 до 11 000 гривен – монеты вида 2.1БАм (4 ягоды + толстый герб);
- от 4 000 – 11 000 гривен – монеты вида 3ВАг (гладкий гурт);
- от 3 800 до 5 000 гривен – это стоимость монет вида 3(1)ВАг;
- от 2 500 до 6 000 гривен – копейка вида 4ААм (английский чекан);
- от 900 до 2 000 гривен – цена монет вида 1АГс (трапеция + 8 насечек).
Можно ли продать дорого 25 копеек?
25 копеек 1992 года можно действительно дорого продать сообщает ресурс "Монеты-ягодки". Речь идет о таких монетах:
- цена 800 – 1 500 гривен – для монет видом 5.1ААв;
- 3 300 – 5 000 гривен – цена для копеек вида 4БАм (английский чекан);
- 5 000 – 7 000 гривен – 5.1ДАг;
- до 20 000 гривен – 3ГАм.
Обратите внимание! Есть монеты, которые не имеют высшей ценности чем номинал. Это копейки вида: 1.1ААв, 1.2ААв и 1.2ААм.
Что еще важно знать об украинских копейках сейчас?
НБУ принял решение вывести ряд копеек из обращения. Уже "убрано" 1, 2 и 5 копеек. Также регулятор ранее выводил 25 копеек.
С 1 октября 2025 года НБУ принял решение вывести из обращения 10 копеек. Этот процесс будет происходить постепенно и незаметно для граждан. Ведь изъятие осуществляется тогда, когда эти копейки попадают в банк. Сдавать или обменивать 10 копеек не нужно.
Заметьте! НБУ продолжает выпускать памятные монеты. В частности недавняя новинка получила название "Год Лошади". Эта копейка, посвящена символу следующего года.