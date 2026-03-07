Понад 10 мільйонів доларів за копійку: яка монета найдорожча у світі

Монету "з розпущеним волоссям" продали за понад 10 мільйонів доларів. Однак у списку найдорожчих є ще 7 варіантів для колекціонерів.

Яка монета є найдорожчою?

Про те, який вигляд має найцінніша монета, йдеться на ресурсі PMG.ua.

Дивіться також Нацбанк готує оновлену купюру: яка банкнота зміниться у 2026 році

На першому місці по вартості монет – срібний долар 1794 року випуску. Його називають The Flowing Hair Silver Dollar – срібний долар з розпущеним волоссям.

Вважається, що монета вийшла в обіг однією з перших (перший металевий долар в історії США), тому й нинішня вартість є відповідною. Зокрема цінності додають не лише історична значущість, а й рідкість.



Монета "з розпущеним волоссям" / Фото violity.com.ua

За попередніми оцінками нині таких монет залишилось від 150 до 200. Одну з них продали на аукціоні за понад 10 мільйонів доларів.

Які ще монети входять до списку найдорожчих?

Як пояснює ресурс GOBankingRates унікальних та найдорожчих монет 8. Перша з них – монета "з розпущеним волоссям". Окрім неї перелік формують:

подвійний орел Saint-Gaudens 1933 року : нині монет залишилось 13, хоча в минулому столітті було понад 400 тисяч. Водночас відомо, що монета 1933 року є найрідкіснішою, її оцінюють в 7,5 мільйона доларів.

: нині монет залишилось 13, хоча в минулому столітті було понад 400 тисяч. Водночас відомо, що монета 1933 року є найрідкіснішою, її оцінюють в мільйона доларів. нікель "Liberty Head" 1913 року : таких монет залишилось лише 5. Цікаво, що кожна з монет має імена колекціонерів, які володіли ними. Наприклад, Norweb, Eliasberg, Walton, McDermott та Olsen. Їх оцінюють на 4,75 мільйона доларів.

: таких монет залишилось лише 5. Цікаво, що кожна з монет має імена колекціонерів, які володіли ними. Наприклад, Norweb, Eliasberg, Walton, McDermott та Olsen. Їх оцінюють на мільйона доларів. срібний долар 1804 року (Клас I) : попри зазначений час у назві, монети почали випускати з 1834 року. Додатково існує 3 класи, кожен із яких має відмінності. Так, найдорожчий клас із написами на краях і без слідів іржі – таких монет збереглося 8. Оцінка – 6,75 мільйона доларів.

: попри зазначений час у назві, монети почали випускати з 1834 року. Додатково існує 3 класи, кожен із яких має відмінності. Так, найдорожчий клас із написами на краях і без слідів іржі – таких монет збереглося 8. Оцінка – мільйона доларів. брашерська золота монета 1787 року : залишилось кілька, у 2011 році вартість однієї монети сягала 7,4 мільйона доларів, однак першовартість грошей – 15 доларів. Відомо, що особливість монети – орел , на грудях якого є знак Ефраїма Брашера.

: залишилось кілька, у 2011 році вартість однієї монети сягала мільйона доларів, однак першовартість грошей – 15 доларів. Відомо, що особливість монети – , на грудях якого є знак Ефраїма Брашера. золотий динар Омейядів 723 року : залишилось близько 12 монет, що вважається великою кількість для речей, яким понад 1 300 років. Вартість перевищує 6 мільйонів доларів.

: залишилось близько 12 монет, що вважається великою кількість для речей, яким понад 1 300 років. Вартість перевищує мільйонів доларів. дайм "Barber" 1894-S : у 2020 році монету продали на аукціоні за 1,44 мільйона доларів. Особливість – у кількості монет: їх випустили лише 24, донині залишилось 9.

: у 2020 році монету продали на аукціоні за мільйона доларів. Особливість – у кількості монет: їх випустили лише 24, донині залишилось 9. золота монета "Liberty" 1849 року: монета виготовлена на 90% із золата й на 10% із міді. Важить понад 33 грами й має вартість близько 15 мільйонів доларів.

Що потрібно знати про монети в Україні?

З 2 березня 2026 року НБУ вивів з обігу низку купюр та замінив їх на монети. Зокрема йдеться про банкноти номіналом 1, 2, 5, 10 гривень.

Водночас монети, на які люди можуть не звертати уваги, інколи – найцінніші. Так, нещодавно три українські монети 1992 року продали на аукціоні за 80 тисяч гривень.