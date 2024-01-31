В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу керівник аналітичного напрямку Blackshield Capital Ілля Кислицький розповів, які наслідки може мати конфлікт у Червоному морі для світу.

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Логістичні виклики для перевізників

Ілля Кислицький підкреслив, що протягом останнього місяця спостерігаємо за непростою ситуацією у Червоному морі. Зокрема, хусити уражають кораблі у Червоному морі, у відповідь США завдали десятки ударів по Ємену. При цьому Іран обстрілює Сирію, Ірак і Пакистан, а останній, і собі, завдав ударів у відповідь.

Вище згадані локальні конфлікти проводять до того, що все більше перевізників надають перевагу безпечнішим, але довшим та дорожчим шляхам – довкола Африки через мис Доброї Надії, вказав експерт.

Нагадаємо, що потужна данська компанія Maersk ще на початку січня повідомила, що корегує свої маршрути через атаки на судна у Червоному морі. Зокрема, деякі судна перевізника будуть йти біля берегів Африки.

Ілля Кислицький Очільник аналітичного напрямку Blackshield Capital Це більш довгий і тривалий маршрут, на який витрачається більше палива і часу, що, власне, робить його менш популярним, ніж варіант Суецького каналу. До того ж цей обхідний шлях підвищує вартість перевезення і змушує бізнес оцінювати перспективи росту цін на логістику та збільшення термінів поставок.

Аналітик додав, що поточна ситуація на Близькому Сході призвела до логістичних перебоїв на регіональному рівні, що схоже на часи пандемії коронавірусу. Зокрема, деякі заводи навіть призупинили роботу через відсутність необхідних запчастин, а товари широкого споживання можуть ситуативно зрости в ціні.

Як конфлікт у Червоному морі впливає на ринок нафти

За словами експерта, проблеми у Червоному морі також мають неабияке значення й для ринку нафти, адже зростання напруги між Ізраїлем і Хезбаллою, яку підтримує Іран може значно вплинути на формування цін на сировину. Ілля Кислицький виділив такі аспекти:

З одного боку, у Blackshield Capital не вважають, що проблеми у Червоному морі призведуть до різкого та суттєвого зростання цін на нафту вже найближчими тижнями, оскільки з огляду на запаси (нафти – 24 Канал) та обсяги виробництва на початок 2024 року ринок був доволі збалансованим;

З іншого боку, можлива ескалація між Ізраїлем та Хезбаллою, яку підтримує Іран може призвести до перебоїв у постачанні нафти й виявитися серйозною проблемою в короткостроковій перспективі. Якщо цей сценарій стане реальністю, то за оцінкою експертів, виробникам нафти варто спробувати зафіксувати ціни у довгостроковій перспективі.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість еталонних брендів нафти Brent та WTI коливається на рівні 82,03 долара за барель та 76,99 долара за барель відповідно, згідно з даними Bloomberg.

Кислицький також наголосив, що для багатьох регіонів, насамперед Єврозони, стійке зростання цін нафти еквівалентне зростанню інфляції. За його словами, якщо загроза збережеться, це може відсунути потенційне зниження ключових процентних ставок на кілька кварталів.

Прогноз від одного із топових банків США

Додамо, що фахівці з Goldman Sachs також оцінили ризики від конфлікту у Червоному морі та поділилися власним прогнозом щодо потенційного зростання цін. Ось деякі з їхніх висновків:

У Goldman Sachs стверджують, що перебої із транспортування товарів через Червоне море спровокували подорожчання фрахту, проте вплив на інфляцію залишається незначним;

Вони очікують, що ескалація конфлікту у Червоному морі, яка призвела до зростання транспортних витрат, може спровокувати "підйом" базової глобальної інфляції приблизно на 0,1%. Згідно з їхньою оцінкою, наслідки більше відчують в Європі.